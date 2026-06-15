Après les entrées en lice de la Belgique et de l'Espagne qui se sont soldées par des matchs nuls, la journée du mardi 16 juin s'annonce alléchante, avec le premier match de la France face au Sénégal.
Retrouvez le programme de la journée à venir ICI.
La Belgique a été sérieusement malmenée par l'Egypte mais est parvenue à arracher un match nul 1 à 1 pour son entrée dans la Coupe du monde, lundi à Seattle.
Surpris par un but d'Emam Ashour à la 20e minute, servi par Mohamed Salah, les Diables rouges ont même été chanceux de ne pas encaisser un second but avant que Romeo Lukaku ne pousse la défense égyptienne à la faute, 22 secondes après son entrée en jeu (Mohamed Hany csc 1-1, 66e), dans le match au sommet du groupe G.
Annoncé comme les favoris de la compétition plus tôt dans la journée par Didier Deschamps, l'Espagne a déçu pour son entrée en lice ce lundi à Atlanta. La Roja a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0).
Pleine de confiance avant ses grands débuts, l'Espagne voit déjà des doutes apparaitre, elle qui n'a plus remporté à un match à élimination directe depuis 2010 dans le tournoi.
Considérée comme l'une des grandes favorites avec la France et l'Argentine, la Roja n'a jamais réussi à se défaire du bloc bas du Cap-Vert, qui a parfaitement contenu les coéquipiers de Rodri, sifflés par séquence par le stade d'Altanta.
A Atlanta, le coup d'envoi d'Espagne - Cap-Vert a été donné ! Pour rappel, les Capverdiens disputent leur toute première Coupe du monde.
Ce lundi, en conférence à la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France contre le Sénégal, Didier Deschamps a révélé que l'Espagne était la grande favorite de ce Mondial.
«La France a un potentiel de haut niveau même s'il y a un renouvellement dans le groupe. J'ai beaucoup de joueurs de grande qualité pour qui ce sera la 1re Coupe du monde, a-t-il indiqué. Je ne vais pas considérer la France plus forte que tout le monde mais le grand favori, c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus.»
Ce France-Sénégal de mardi sera une véritable revanche du premier match de la Copupe du monde 2002 que les Lions de la Teranga avaient remporté à la surprise générale (1-0) alors que les Bleus étaient champions en titre. Didier Deschamps avait disputé ce match à l’époque.
«Je ne me rappelle pas de l’équipe de 2002 mais elle devait être forte puisqu'elle avait gagné, a confié le sélectionneur tricolore face à la presse. Ce dont je suis sûr, c'est que celle de demain est très belle, avec de très bons joueurs. Je n'aime pas comparer des générations. Mais aujourd'hui, il y a une très belle équipe du Sénégal avec toutes les qualités que demandent une équipe de haut niveau.»
A en croire la presse tunisienne, Sabri Lamouchi, sélectionneur des Aigles de Carthage, pourrait être licencié dans les prochaines heures après la lourde défaite contre la Suède (5-1).
Notre article à lire en intégralité ici.
Presque une tradition lors de chaque compétition internationale, mais surtout une belle image. Comme lors de chaque fin de rencontre du Japon, les supporters nippons nettoient leurs tribunes par respect pour les organisateurs et le stade.
After cheering their team on to a draw, Japan (@jfa_en) fans clean up the stands at Dallas Stadium. pic.twitter.com/oJCxuog8V0
— FOX 4 NEWS (@FOX4) June 14, 2026
Vainqueurs respectifs de Curaçao (7-1) et de l'Équateur (1-0), l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, qui s'affronteront lors de la prochaine journée avec un billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde en jeu, sont en tête du groupe E avec 3 points.
Dans le groupe F, la Suède profite du match nul entre les Pays-Bas et le Japon (1-1) pour s'emparer de la première place grâce à son large succès contre la Tunisie (5-1).
Les classements de la phase de poules sont à retrouver en intégralité ici.
Les Aigles de Carthage n'ont pas existé face à la Suède, emmenée par Viktor Gyökeres et Alexander Isak, tous deux buteurs lors du large succès de la sélection scandinave (5-1).
Storseger i VM-premiären ✅
🇸🇪 5-1 🇹🇳 | #FIFAWorldCuppic.twitter.com/ssfuTQOmaS
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 15, 2026
La Côte d'Ivoire bat l'Équateur (1-0) au bout du suspense grâce à un but d'Amad Diallo !
✅ 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙣𝙤𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙨𝙪𝙧 𝙀𝙘𝙪𝙖𝙙𝙤𝙧 !
⏱️ 𝙁𝙞𝙣 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝
𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 🇨🇮 1-0 🇪🇨 𝙀𝙘𝙪𝙖𝙙𝙤𝙧
⚽️ 𝘼𝙢𝙖𝙙 𝘿𝙞𝙖𝙡𝙡𝙤#ElephantsEnMarche#TousDerriereLesElephants#CDM2026pic.twitter.com/9ZlzTmyzgf
— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 15, 2026