Coupe du monde 2026 : grâce à un triplé magistral de Lionel Messi, l’Argentine bat l’Algérie 3-0 pour son entrée en lice

L’Argentine a débuté sa Coupe du monde 2026 par une victoire contre l'Algérie. Lionel Messi a inscrit un triplé lors du match, gagnant sa place de co-meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

Un match historique. Au terme d’une rencontre très attendue, l’Argentine s’est imposée 3-0 face à l’Algérie, mardi 17 juin, à Kansas City.

Le capitaine de l'Albiceleste, Lionel Messi, a inscrit un triplé, lançant avec brio les champions en titre dans le Mondial 2026. De son côté, l'Algérie n'a pas mis l'intensité nécessaire, ni respecté certains fondamentaux, notamment en défense.

Tout a commencé très vite. Après moins de cinq minutes de jeu, le capitaine de l'Argentine avait déjà fait trembler les filets, un hors-jeu le privant toutefois du but tant espéré. Il est revenu de plus belle, une douzaine de minutes plus tard. Grâce à une passe en profondeur de son coéquipier de l'Inter Miami Rodrigo de Paul, Lionel Messi a décroché un missile bien trop puissant pour les deux mains de Luca Zidane qui officiait aux cages algériennes.

une sortie en majesté

A la 60e minute de jeu, l'octuple Ballon d'Or a inscrit son deuxième but à l'affût d'une frappe flottante d'Alexis Mac Allister. Enfin, Lionel Messi a décroché son triplé sur une frappe depuis l'entrée de la surface, une quinzaine de minutes plus tard. Peu avant la fin de la rencontre, son sélectionneur lui a offert une sortie en majesté, sous les hourras et les cris de son public.

Outre cette victoire, Lionel Messi a décroché plusieurs records personnels. Avant même d'avoir touché son premier ballon, l’attaquant de 38 ans est ainsi devenu le premier footballeur à disputer une sixième Coupe du monde. Grâce à son triplé, il est également devenu le co-meilleur buteur de l’histoire dans la compétition avec 16 buts.

Il partage désormais ce podium très convoité avec l’Allemand Miroslav Klose. A ce rythme-là, Lionel Messi pourrait vite effacer le record de l'ancien attaquant du Bayern Munich. Cela pourrait intervenir dès le prochain match contre l'Autriche, ou le suivant contre la Jordanie.