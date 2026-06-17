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Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi… Pourquoi certains joueurs portent-ils des badges spéciaux sur leur maillot ?

Kylian Mbappé a inscrit un doublé pour son premier match dans ce Mondial. [REUTERS/Dylan Martinez]
Par CNEWS
Publié le

Comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi, certains footballeurs disputant la Coupe du monde 2026 portent des badges spéciaux sur leur maillot.

Vous avez dû le remarquer depuis ce début de Coupe du monde 2026. De nombreux joueurs portent des badges particuliers sur leur maillot. Et cela a bien une signification précise.

En effet, depuis le début de la compétition le 11 juin dernier, la FIFA a décidé de mettre en place une série de badges spéciaux récompensant différentes distinctions ou expériences acquises au fil des éditions.

«premieres participations» 

Ainsi, Kylian Mbappé porte celui du Soulier d’or du Mondial 2022 lorsqu’il avait inscrit huit buts au Qatar. Pour sa première sortie mardi soir, il a bien à l’honneur ce badge, en inscrivant un doublé contre le Sénégal (3-1).

Quatre joueurs ont le même badge nommé «Legacy», réservé à ceux disputant leur cinquième Coupe du monde, comme Lionel Messi (Argentine), Cristiano Ronaldo (Portugal), Luka Modric (Croaie), Manuel Neuer (Allemagne) et Guillermo Ochoa (Mexique).

On retrouve aussi le badge des «premières participations» dans un Mondial. Il est nommé «Début» et est porté, entre autres, par Lamine Yamal (Espagne) ou Rayan Cherki (France) et Ayyoub Bouaddi (Maroc).

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets des matchs de l'équipe de France Lire

Un badge est aussi porté par Manuel Neuer (Allemagne), Thibaut Courtois (Belgique) et Emiliano Martinez (Argentine) pour avoir été élus meilleur gardien d'un précédent Mondial. 

Coupe du monde 2026FootballKylian Mbappé

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