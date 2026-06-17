«Deux pays africains» : la sortie raciste d’un commentateur argentin pendant le match entre la France et le Sénégal à la Coupe du monde 2026

Un commentateur argentin a tenu des propos racistes en direct à la télévision, mardi soir, pendant le match entre l’équipe de France et le Sénégal à la Coupe du monde 2026.

Un dérapage en plein direct. Un commentateur argentin a tenu des propos racistes, mardi, sur la chaîne DirectTV Sport, qui est l’un des diffuseurs officiels de la compétition dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, pendant le match entre la France et le Sénégal à la Coupe du monde 2026 (3-1). Au moment de la mi-temps sifflé par l’arbitre de la rencontre, alors que les deux équipes étaient à égalité au MetLife Stadium de New York (0-0), le journaliste a fait un bref résumé de la rencontre avec un commentaire plus que déplacé.

🚨🇦🇷🇫🇷🇸🇳 | BASADO: El relator argentino de DirecTV Sports se refirió a Senegal como "Senegral" y a Francia como país africano. pic.twitter.com/mMFi0CfAvk — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

«Terminée la première période. 0 pour la France, 0 pour le Sénégal. Pour le moment, match nul entre les deux pays africains», a-t-il lâché pendant que les joueurs regagnaient les vestiaires. Et cette sortie honteuse s’ajoute aux nombreuses polémiques venues d’Argentine ces dernières années. Depuis la Coupe du monde 2022, remportée par l’Albiceleste contre les Bleus, les joueurs français sont régulièrement la cible de commentaires, de propos ou de chants racistes.

Après leur sacre à la Copa America en 2024, plusieurs joueurs argentins avaient notamment repris un chant aux paroles racistes, étonnés par leurs supporters lors du Mondial au Qatar. En décembre dernier, l’ancien attaquant argentin avait également rigolé à une blague douteuse du streameur Facundo Iriondo qui avait qualifié le Sénégal comme l’équipe «réserve» de la France à l’issue du tirage au sort de la phase de groupes de cette 23e édition.