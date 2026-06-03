Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe K avec le Portugal, Colombie, l'Ouzbékistan et la RD Congo

Le groupe K de la Coupe du monde 2026 est composé du Portugal de Cristiano Ronaldo, de la Colombie, de l'Ouzbékistan et de la RD Congo.
Groupe K
Portugal 🇵🇹
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Diogo Costa
|FC Porto (Portugal)
|Gardien
|Rui Silva
|Sporting Portugal (Portugal)
|Gardien
|José Sa
|Wolverhampton (Angleterre)
|Gardien
|Ricardo Velho
|Genclerbirligi (Turquie)
|Défenseur
|Matheus Nunes
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Nelson Semedo
|Fenerbahce (Turquie)
|Défenseur
|Thomas Araujo
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Ruben Dias
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Nuno Mendes
|PSG (France)
|Défenseur
|Cancelo
|Barcelone (Espagne)
|Défenseur
|Diogo Dalot
|Manchester United (Angleterre)
|Défenseur
|Gonçalo Inacio
|Sporting Portugal (Portugal)
|Défenseur
|Renato Veiga
|Villarreal (Espagne)
|Milieu
|Ruben Neves
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Milieu
|Samu Costa
|Majorque (Espagne)
|Milieu
|Joao Neves
|PSG (France)
|Milieu
|Vitinha
|PSG (France)
|Milieu
|Bruno Fernandes
|Manchester United (Angleterre)
|Milieu
|Bernado Silva
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Pedro Neto
|Chelsea (Angleterre)
|Attaquant
|Trincao
|Sporting Portugal (Portugal)
|Attaquant
|Cristiano Ronaldo
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Joao Felix
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Rafael Leao
|AC Milan (Italie)
|Attaquant
|Francisco Conceiçao
|Juventus (Italie)
|Attaquant
|Gonçalo Ramos
|PSG (France)
|Attaquant
|Gonçalo Guedes
|Real Sociedad (Espagne)
RD Congo 🇨🇩
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Timothy Fayulu
|Noah (Amrénie)
|Gardien
|Lionel Mpasi
|Le Havre (France)
|Gardien
|Matthieu Epolo
|Standard de Liège (Belgique)
|Défenseur
|Aaron Wan-Bissaka
|West Ham (Angleterre)
|Défenseur
|Gédéon Kalulu
|Aris Salonique (Grèce)
|Défenseur
|Chancel Mbemba
|Lille (France)
|Défenseur
|Steve Kapuadi
|Widzew Lodz (Pologne)
|Défenseur
|Axel Tuanzebe
|Burnley (Angleterre)
|Défenseur
|Dylan Batubinsika
|Larissa (Grèce)
|Défenseur
|Rocky Bushiri
|Hibernian (Ecosse)
|Défenseur
|Arthur Masuaku
|Lens (France)
|Défenseur
|Joris Kayembe
|Genk (Belgique)
|Milieu
|Samuel Moutoussamy
|Atromitos (Grèce)
|Milieu
|Ngal'ayel Mukau
|Lille (France)
|Milieu
|Gaël Kakuta
|Larissa (Grèce)
|Milieu
|Charles Pickel
|Espanyol Barcelone (Espagne)
|Milieu
|Noah Sadiki
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Edo Kayembe
|Watford (Angleterre)
|Attaquant
|Théo Bongonda
|Spartak Moscou (Russie)
|Attaquant
|Nathanaël Mbuku
|Montpellier (France)
|Attaquant
|Cédric Bakambu
|Betis Séville (Espagne)
|Attaquant
|Simon Banza
|Al-Jazira (Emirats arabes unis)
|Attaquant
|Fiston Mayele
|Pyramids (Egypte)
|Attaquant
|Brian Cipenga
|Castellon (Espagne)
|Attaquant
|Yoane Wissa
|Newcastle (Angleterre)
|Attaquant
|Meschack Elia
|Alanyaspor (Turquie)
Ouzbékistan 🇺🇿
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Botirali Ergashev
|Neftchi Fargona (Ouzbékistan)
|Gardien
|Abdouvohid Nematov
|Nasaf Qarshi (Ouzbékistan)
|Gardien
|Outkir Yousoupov
|Navbahor Namangan (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Abdoulla Abdoullaev
|Dibba Al Fujairah (Émirats arabes unis)
|Défenseur
|Khojiakbar Alijonov
|Pakhtakor (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Roustam Ashourmatov
|Esteghlal (Iran)
|Défenseur
|Oumar Echmourodov
|Nasaf Qarshi (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Behrouzjon Karimov
|Termez Sourkhon (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Abdukodir Khusanov
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Cherzod Nasrullaev
|Pakhtakor (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Farroukh Sayfiev
|Neftchi Fargona (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Avazbek Oulmasaliyev
|OKMK Olamiq (Ouzbékistan)
|Défenseur
|Jakhongir Ourozov
|Dinamo Samarkand (Ouzbékistan)
|Milieu
|Cherzod Esanov
|Bouxoro (Ouzbékistan)
|Milieu
|Abbosbek Fayzoullaev
|Istanbul Basaksehir (Turquie)
|Milieu
|Azizjon Ganiev
|Al Bataeh (Émirats arabes unis)
|Milieu
|Jamshid Iskanderov
|Neftchi Fargona (Ouzbékistan)
|Milieu
|Dostonbek Khamdamov
|Pakhtakor (Ouzbékistan)
|Milieu
|Jaloliddin Masharipov
|Esteghlal (Iran)
|Milieu
|Akmal Mozgovoy
|Pakhtakor (Ouzbékistan)
|Milieu
|Otabek Shoukourov
|Bani Yas (Émirats arabes unis)
|Milieu
|Oston Ourounov
|Persepolis (Iran)
|Milieu
|Odiljon Xamrobekov
|Tractor (Iran)
|Attaquant
|Azizbek Amonov
|Dinamo Samarkand (Ouzbékistan)
|Attaquant
|Eldor Chomouroudov
|Istanbul Basaksehir (Turquie)
|Attaquant
|Igor Sergeev
|Persepolis (Iran)
Colombie 🇨🇴
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Alvaro Montero
|Vélez (Argentine)
|Gardien
|David Ospina
|Atletico Nacional (Colombie)
|Gardien
|Camilo Vargas
|Atlas (Mexique)
|Défenseur
|Santiago Arias
|Independiente (Argentine)
|Défenseur
|Willer Ditta
|Cruz Azul (Mexique)
|Défenseur
|Jhon Lucumi
|Bologne (Italie)
|Défenseur
|Deiver Machado
|Nantes (France)
|Défenseur
|Yerry Mina
|Cagliari (Italie)
|Défenseur
|Johan Mojica
|Majorque (Espagne)
|Défenseur
|Daniel Munoz
|Crystal Palace (Angleterre)
|Défenseur
|Davinson Sanchez
|Galatasaray (Turquie)
|Milieu
|Jhon Arias
|Palmeiras (Brésil)
|Milieu
|Jaminton Campaz
|Rosario (Argentine)
|Milieu
|Jorge Carrascal
|Flamengo (Brésil)
|Milieu
|Kevin Castano
|River Plate (Argentine)
|Milieu
|Jefferson Lerma
|Crystal Palace (Angleterre)
|Milieu
|Juan Camilo Portilla
|Athletico Paranaense (Brésil)
|Milieu
|Gustavo Puerta
|Racing Santander (Espagne)
|Milieu
|Juan Fernando Quintero
|River Plate (Argentine)
|Milieu
|Richard Rios
|Benfica (Portugal)
|Milieu
|James Rodriguez
|Minnesota United (États-Unis)
|Attaquant
|Jhon Cordoba
|Krasnodar (Russie)
|Attaquant
|Luis Diaz
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Carlos Andres Gomez
|Vasco de Gama (Brésil)
|Attaquant
|Juan Camilo Hernandez
|Betis Séville (Espagne)
|Attaquant
|Luis Suarez
|Sporting Portugal (Portugal)