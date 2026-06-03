Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe K avec le Portugal, Colombie, l'Ouzbékistan et la RD Congo

L'Ouzbékistan est entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro. [REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe K de la Coupe du monde 2026 est composé du Portugal de Cristiano Ronaldo, de la Colombie, de l'Ouzbékistan et de la RD Congo.

Groupe K

Portugal 🇵🇹

PosteJoueurClub
GardienDiogo CostaFC Porto (Portugal)
GardienRui SilvaSporting Portugal (Portugal)
GardienJosé SaWolverhampton (Angleterre)
GardienRicardo VelhoGenclerbirligi (Turquie)
DéfenseurMatheus NunesManchester City (Angleterre)
DéfenseurNelson SemedoFenerbahce (Turquie)
DéfenseurThomas AraujoBenfica (Portugal)
DéfenseurRuben DiasManchester City (Angleterre)
DéfenseurNuno MendesPSG (France)
DéfenseurCanceloBarcelone (Espagne)
DéfenseurDiogo DalotManchester United (Angleterre)
DéfenseurGonçalo InacioSporting Portugal (Portugal)
DéfenseurRenato VeigaVillarreal (Espagne)
MilieuRuben NevesAl Hilal (Arabie saoudite)
MilieuSamu CostaMajorque (Espagne)
MilieuJoao NevesPSG (France)
MilieuVitinhaPSG (France)
MilieuBruno FernandesManchester United (Angleterre)
MilieuBernado SilvaManchester City (Angleterre)
AttaquantPedro NetoChelsea (Angleterre)
AttaquantTrincaoSporting Portugal (Portugal)
AttaquantCristiano RonaldoAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantJoao FelixAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantRafael LeaoAC Milan (Italie)
AttaquantFrancisco ConceiçaoJuventus (Italie)
AttaquantGonçalo RamosPSG (France)
AttaquantGonçalo GuedesReal Sociedad (Espagne)

RD Congo 🇨🇩

PosteJoueurClub
GardienTimothy FayuluNoah (Amrénie)
GardienLionel MpasiLe Havre (France)
GardienMatthieu EpoloStandard de Liège (Belgique)
DéfenseurAaron Wan-BissakaWest Ham (Angleterre)
DéfenseurGédéon KaluluAris Salonique (Grèce)
DéfenseurChancel MbembaLille (France)
DéfenseurSteve KapuadiWidzew Lodz (Pologne)
DéfenseurAxel TuanzebeBurnley (Angleterre)
DéfenseurDylan BatubinsikaLarissa (Grèce)
DéfenseurRocky BushiriHibernian (Ecosse)
DéfenseurArthur MasuakuLens (France)
DéfenseurJoris KayembeGenk (Belgique)
MilieuSamuel MoutoussamyAtromitos (Grèce)
MilieuNgal'ayel MukauLille (France)
MilieuGaël KakutaLarissa (Grèce)
MilieuCharles PickelEspanyol Barcelone (Espagne)
MilieuNoah SadikiSunderland (Angleterre)
MilieuEdo KayembeWatford (Angleterre)
AttaquantThéo BongondaSpartak Moscou (Russie)
AttaquantNathanaël MbukuMontpellier (France)
AttaquantCédric BakambuBetis Séville (Espagne)
AttaquantSimon BanzaAl-Jazira (Emirats arabes unis)
AttaquantFiston MayelePyramids (Egypte)
AttaquantBrian CipengaCastellon (Espagne)
AttaquantYoane WissaNewcastle (Angleterre)
AttaquantMeschack EliaAlanyaspor (Turquie)

Ouzbékistan 🇺🇿

PosteJoueurClub
GardienBotirali ErgashevNeftchi Fargona (Ouzbékistan)
GardienAbdouvohid NematovNasaf Qarshi (Ouzbékistan)
GardienOutkir YousoupovNavbahor Namangan (Ouzbékistan)
DéfenseurAbdoulla AbdoullaevDibba Al Fujairah (Émirats arabes unis)
DéfenseurKhojiakbar AlijonovPakhtakor (Ouzbékistan)
DéfenseurRoustam AshourmatovEsteghlal (Iran)
DéfenseurOumar EchmourodovNasaf Qarshi (Ouzbékistan)
DéfenseurBehrouzjon KarimovTermez Sourkhon (Ouzbékistan)
DéfenseurAbdukodir KhusanovManchester City (Angleterre)
DéfenseurCherzod NasrullaevPakhtakor (Ouzbékistan)
DéfenseurFarroukh SayfievNeftchi Fargona (Ouzbékistan)
DéfenseurAvazbek OulmasaliyevOKMK Olamiq (Ouzbékistan)
DéfenseurJakhongir OurozovDinamo Samarkand (Ouzbékistan)
MilieuCherzod EsanovBouxoro (Ouzbékistan)
MilieuAbbosbek FayzoullaevIstanbul Basaksehir (Turquie)
MilieuAzizjon GanievAl Bataeh (Émirats arabes unis)
MilieuJamshid IskanderovNeftchi Fargona (Ouzbékistan)
MilieuDostonbek KhamdamovPakhtakor (Ouzbékistan)
MilieuJaloliddin MasharipovEsteghlal (Iran)
MilieuAkmal MozgovoyPakhtakor (Ouzbékistan)
MilieuOtabek ShoukourovBani Yas (Émirats arabes unis)
MilieuOston OurounovPersepolis (Iran)
MilieuOdiljon XamrobekovTractor (Iran)
AttaquantAzizbek AmonovDinamo Samarkand (Ouzbékistan)
AttaquantEldor ChomouroudovIstanbul Basaksehir (Turquie)
AttaquantIgor SergeevPersepolis (Iran)

Colombie 🇨🇴

PosteJoueurClub
GardienAlvaro MonteroVélez (Argentine)
GardienDavid OspinaAtletico Nacional (Colombie)
GardienCamilo VargasAtlas (Mexique)
DéfenseurSantiago AriasIndependiente (Argentine)
DéfenseurWiller DittaCruz Azul (Mexique)
DéfenseurJhon LucumiBologne (Italie)
DéfenseurDeiver MachadoNantes (France)
DéfenseurYerry MinaCagliari (Italie)
DéfenseurJohan MojicaMajorque (Espagne)
DéfenseurDaniel MunozCrystal Palace (Angleterre)
DéfenseurDavinson SanchezGalatasaray (Turquie)
MilieuJhon AriasPalmeiras (Brésil)
MilieuJaminton CampazRosario (Argentine)
MilieuJorge CarrascalFlamengo (Brésil)
MilieuKevin CastanoRiver Plate (Argentine)
MilieuJefferson LermaCrystal Palace (Angleterre)
MilieuJuan Camilo PortillaAthletico Paranaense (Brésil)
MilieuGustavo PuertaRacing Santander (Espagne)
MilieuJuan Fernando QuinteroRiver Plate (Argentine)
MilieuRichard RiosBenfica (Portugal)
MilieuJames RodriguezMinnesota United (États-Unis)
AttaquantJhon CordobaKrasnodar (Russie)
AttaquantLuis DiazBayern Munich (Allemagne)
AttaquantCarlos Andres GomezVasco de Gama (Brésil)
AttaquantJuan Camilo HernandezBetis Séville (Espagne)
AttaquantLuis SuarezSporting Portugal (Portugal)
Coupe du monde 2026FootballPortugalRD Congo

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe L avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama
Chacun des 26 joueurs de l'équipe de France ont choisi leur numéro.
Coupe du monde 2026 : voici les numéros des joueurs de l’équipe de France
L'équipe de France affronte la Côte d'Ivoire à Nantes pour son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match de préparation entre la France et la Côte d’Ivoire

Ailleurs sur le web

Dernières actualités