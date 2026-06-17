Coupe du monde : Lionel Messi, Miroslav Klose, Ronaldo… Voici les meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition

Auteur de 16 buts au total dans la compétition, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde à égalité avec l’Allemand Miroslav Klose.

Deux joueurs pour un trône. Auteur d’un triplé à l’occasion de l’entrée en lice et de la victoire éclatante de l’Argentine contre l’Algérie à la Coupe du monde 2026 (3-0), Lionel Messi (38 ans) est entré encore un peu plus dans l’histoire du football. Avec désormais 16 buts au compteur, en 27 matchs repartis en six éditions, l’octuple Ballon d’or est devenu le meilleur buteur de la compétition, rejoignant au sommet Miroslav Klose.

Kylian Mbappé en embuscade

L’ancien attaquant allemand compte le même nombre de buts inscrits en 24 rencontres et quatre participations. Mais l’attaquant argentin pourrait rapidement occuper seul la tête de ce classement. Et même dès le prochain match de l’Albiceleste programmé, lundi prochain, contre l’Autriche.

Le Brésilien Ronaldo occupe lui la 3e marche du podium avec 15 buts (en 19 matchs et quatre Coupes du monde) devant Gerd Müller (14 buts en 13 matchs et deux éditions) et Kylian Mbappé après son doublé inscrit face au Sénégal (14 buts en 15 matchs et trois Mondiaux).

A 27 ans, le capitaine de l’équipe de France est également en embuscade pour battre le record de Miroslav Klose dès cette édition et devenir, dans un avenir plus ou proche, le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, lui qui pourrait participer à une voire même deux autres éditions.

De son côté, Just Fontaine reste le meilleur buteur sur une seule édition avec 13 buts inscrits en six matchs en 1958. Une performance qui sera très difficile à battre.

Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde

1. Miroslav Klose (Allemagne) : 16 buts (24 matchs)

-. Lionel Messi (Argentine) : 16 buts (27 matchs)

3. Ronaldo (Brésil) : 15 buts (19 matchs)

4. Gerd Müller (Allemagne) : 14 buts (13 matchs)

-. Kylian Mbappé (France) : 14 buts (15 matchs)

6. Just Fontaine (France) : 13 buts (6 matchs)

7. Pelé (Brésil) : 12 buts (14 matchs)

8. Sandor Kocsis (Hongrie) : 11 buts (5 matchs)

-. Jürgen Klinsmann (Allemagne) : 11 buts (17 matchs)