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Coupe du Monde 2026 : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il mimé une flûte traversière en célébrant ses buts contre le Sénégal ?

Kylian Mbappé a célébré ses buts contre le Sénégal en mimant une flûte. [REUTERS/Dylan Martinez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Double buteur contre le Sénégal ce mardi en Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a célébré en mimant une flûte traversière. Voici pourquoi.

On connaît le Kylian Mbappé footballeur, on l’imagine beaucoup moins joueur de flûte. L’attaquant de l’équipe de France, double buteur contre le Sénégal pour lancer les Bleus dans ce Mondial, a célébré en mimant une flûte traversière.

Il y a quelques jours, il avait justement révélé pourquoi dans une interview avec le présentateur James Corden pour Fox Sports. C'est en fait un instrument qu'il a pratiqué plus jeune.

Dans cet entretien réalisé en voiture, l’invité s’ouvre généralement sur sa vie personnelle, en révélant des anecdotes peu connues du grand public. C’est comme cela que le joueur du Real Madrid en est arrivé au sujet : «Mes parents voulaient que je fasse plein de choses, que j’explore, que j’ouvre mon esprit à différentes choses. J’ai fait de la flûte pendant un ou deux ans».

Le présentateur sort alors une flûte traversière pour proposer à Kylian Mbappé d’en jouer. Sans grand succès de sa part, bien plus à l’aise en crampons sur un terrain qu’un instrument dans les mains. «Ça fait des années ! J’ai tout perdu», réagit-il.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : l'équipe de France réussit son entrée en lice en battant le Sénégal (3-1) Lire

James Corden suggère alors que «Ça pourrait être une nouvelle célébration». Et l’attaquant français de lui répondre : «Contre le Sénégal, si je marque, je vais le faire pour toi». A voir mardi 16 juin s’il tient parole.

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