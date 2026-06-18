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Coupe du monde 2026 : le programme complet des matchs du jeudi 18 juin

La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine pour son deuxième match à la Coupe du monde 2026. La Suisse affronte la Bosnie-Herzégovine pour son deuxième match à la Coupe du monde 2026. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les derniers matchs de la 1re journée de la Coupe du monde 2026 se joueront, ce jeudi, avec notamment le Ghana qui affronte le Panama et la Colombie opposée à l’Ouzbékistan avant les premières rencontres de la 2e journée avec République tchèque-Afrique du Sud puis Suisse-Bosnie-Herzégovine.

Groupe A

18h : République tchèque-Afrique du Sud sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe B

21h : Suisse-Bosnie-Herzégovine sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe K

Ouzbékistan-Colombie : 1-3

Groupe L

Ghana-Panama : 1-0

FootballCoupe du monde 2026Programme TV

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