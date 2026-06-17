Coupe du monde 2026 : pourquoi Lionel Messi a-t-il pleuré après son premier but contre l’Algérie ?

Auteur d’un magnifique triplé lors de la victoire de l’Argentine contre l’Algérie à la Coupe du monde 2026 (3-0), Lionel Messi a laissé échapper quelques larmes après son premier but.

Une fois n’est pas coutume, il n’a pu contenir son émotion. Pour son entrée à la Coupe du monde 2026, Lionel Messi (38 ans) a encore une fois épaté avec un triplé pour offrir la victoire à l’Argentine contre l’Algérie (3-0). Devenu le premier joueur de l’histoire à participer à un 6e Mondial, l’octuple Ballon d’or a eu besoin de moins de 20 minutes pour ouvrir le score d’une frappe puissante, qui a trompé Luca Zidane (17e).

Et après ce premier but, l’attaquant argentin a laissé échapper quelques larmes. Au coup de sifflet final, il est revenu sur les raisons de cette émotion assurant que cela n’avait aucun lien avec le ballon rond. «Ça n'avait rien à voir avec le football. J'ai traversé quelques jours difficiles et compliqués. Mais je suis reconnaissant envers toute l'équipe et mes coéquipiers parce qu’ils ont toujours été là pour moi. Ils m’ont beaucoup aidé à traverser tout cela et m'ont donné beaucoup de force pour que je puisse aller bien», a-t-il confié sans s’étendre davantage.

Après cette réalisation, le joueur de l’Inter Miami a inscrit deux nouveaux buts en seconde période, devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde égalant le record de l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose (16 buts). Et il pourrait le détenir seul dès le prochain match de l’Albiceleste, prévu lundi prochain, contre l’Autriche.