Ecosse-Maroc, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc et l'Ecosse s'affrontent pour leur deuxième match dans cette Coupe du monde 2026 de football, dans la nuit de vendredi à samedi (00h).

L'heure de confirmer. Après une victoire contre Haïti (1-0), l'Ecosse affronte le Maroc lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. La Tartan Army espère valider d'ores et déjà sa qualification avec une nouvelle victoire.

Mais en face, les Lions de l'Atlas, qui ont marqué les esprits en accrochant le Brésil (1-1) lors du premier match, comptent bien s'offrir les trois points pour se rapprocher d'une qualification pour les seizièmes de finale.

La rencontre se disputera à minuit (dans la nuit de vendredi à samedi) et aura lieu au Gillette Stadium de Foxborough, dans la banlieue de Boston.

Programme TV

Ecosse - Maroc

Coupe du monde 2026

Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin

00h sur beIN SPORTS 1