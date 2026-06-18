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Ecosse-Maroc, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Brahim Diaz et les Marocains devront se montrer solides face aux Ecossais. [IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Maroc et l'Ecosse s'affrontent pour leur deuxième match dans cette Coupe du monde 2026 de football, dans la nuit de vendredi à samedi (00h).

L'heure de confirmer. Après une victoire contre Haïti (1-0), l'Ecosse affronte le Maroc lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. La Tartan Army espère valider d'ores et déjà sa qualification avec une nouvelle victoire.

Mais en face, les Lions de l'Atlas, qui ont marqué les esprits en accrochant le Brésil (1-1) lors du premier match, comptent bien s'offrir les trois points pour se rapprocher d'une qualification pour les seizièmes de finale.

La rencontre se disputera à minuit (dans la nuit de vendredi à samedi) et aura lieu au Gillette Stadium de Foxborough, dans la banlieue de Boston.

La Coupe du monde 2026 se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets de la compétition Lire

Programme TV

Ecosse - Maroc 

Coupe du monde 2026

Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin

00h sur beIN SPORTS 1

MarocEcosseQuelle heure quelle chaîneCoupe du monde 2026Football

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