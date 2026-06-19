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Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

La Coupe du monde 2026 se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet. La Coupe du monde 2026 se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, se déroule jusqu'au dimanche 19 juillet. Voici les résultats complets de cette 23e édition.

Jeudi 11 juin

Mexique-Afrique du Sud : 2-0

Vendredi 12 juin

Corée du Sud-République tchèque : 2-1
Canada-Bosnie-Herzégovine : 1-1

Samedi 13 juin

Etats-Unis-Paraguay : 4-1
Qatar-Suisse : 1-1

Dimanche 14 juin

Brésil-Maroc : 1-1
Haïti-Ecosse : 0-1
Australie-Turquie : 2-0
Allemagne-Curaçao : 7-1
Pays-Bas-Japon : 2-2

Lundi 15 juin

Côte d'Ivoire-Equateur : 1-0
Suède-Tunisie : 5-1
Espagne-Cap-Vert : 0-0
Belgique-Egypte : 1-1

Mardi 16 juin

Arabie saoudite-Uruguay : 1-1
Iran-Nouvelle-Zélande : 2-2
France - Sénégal 3-1

Mercredi 17 juin

Irak-Norvège : 1-4
Argentine-Algérie : 3-0
Autriche-Jordanie : 3-1
Portugal-RD Congo : 1-1
Angleterre-Croatie : 4-2

Jeudi 18 juin

Ghana - Panama : 1-0
Ouzbékistan - Colombie : 1-3
République tchèque - Afrique du Sud : 1-1
Suisse - Bosnie-Herzégovine : 4-1

Vendredi 19 juin

Canada - Qatar : 6-0
Mexique - Corée du Sud : 1-0
21h : Etats-Unis - Australie

Samedi 20 juin

0h : Ecosse - Maroc 
2h30 : Brésil - Haïti 
5h : Turquie - Paraguay
19h : Pays-Bas - Suède
22h : Allemagne - Côte-d'Ivoire

Dimanche 21 juin

2h : Equateur - Curaçao
6h : Tunisie - Japon
18h : Espagne - Arabie saoudite
21h : Belgique - Iran

Lundi 22 juin

0h : Uruguay - Cap-Vert
3h : Nouvelle-Zélande - Egypte
19h : Argentine - Autriche
23h : France - Irak

Mardi 23 juin

2h : Norvège - Sénégal
5h : Jordanie - Algérie 
19h : Portugal - Ouzbékistan 
22h : Angleterre - Ghana

Mercredi 24 juin

1h : Panama - Croatie
4h : Colombie - RD Congo
21h : Suisse - Canada
21h : Bosnie-Herzégovine - Qatar

Jeudi 25 juin

0h : Ecosse - Brésil
0h : Maroc - Haïti
3h : République tchèque - Mexique 
3h : Afrique du Sud - Corée du Sud 
22h : Curaçao - Côte-d'Ivoire
22h : Equateur - Allemagne

Vendredi 26 juin

1h : Japon - Suède
1h : Tunisie - Pays-Bas
4h : Tunisie - Etats-Unis
4h : Paraguay - Australie
21h : Norvège - France
21h : Sénégal - Irak

Samedi 27 juin

2h : Cap-Vert - Arabie saoudite
2h : Uruguay - Espagne
5h : Egypte - Iran
5h : Nouvelle-Zélande - Belgique
23h : Panama - Angleterre
23h : Croatie - Ghana

Dimanche 28 juin

1h30 : Colombie - Portugal
1h30 : RD Congo - Ouzbékistan
4h : Algérie - Autriche
4h : Jordanie - Argentine
21h - 16es de finale : 2e du groupe A - 2e groupe B

Lundi 29 juin

19h - 16es de finale : 1er du groupe C - 2e du groupe F
22h30 - 16es de finale : 1er du groupe E - 3e du groupe A ou B ou C ou D ou F

Mardi 30 juin

4h - 16es de finale : 1er du groupe F - 2e du groupe C
19h - 16es de finale : 2e du groupe E - 2e du groupe I
23h - 16es de finale : 1er du groupe I - 3e du groupe C ou D ou F ou G ou H

Mercredi 1er juillet

5h - 16es de finale : 1er du groupe A - 3e du groupe C ou E ou F ou H ou I
18h - 16es de finale : 1er du groupe L - 3e du groupe E ou H ou I ou J ou K

Jeudi 2 juillet

1h - 16es de finale : 1er du groupe G - 3e du groupe A ou E ou H ou I ou J
5h - 16es de finale : 1er du groupe D - 3e du groupe B ou E ou F ou I ou J
21h - 16es de finale : 1er du groupe H - 2e du groupe J

Vendredi 3 juillet

1h - 16es de finale : 2e du groupe K - 2e du groupe L
5h - 16es de finale : 1er du groupe B - 3e du groupe E ou F ou G ou I ou J
20h - 16es de finale : 2e du groupe D - 2e du groupe G

Samedi 4 juillet

0h - 16es de finale : 1er du groupe J - 2e du groupe H
3h30 - 16es de finale : 1er du groupe K - 3e du groupe D ou E ou I ou J ou L 
19h - Huitième de finale : Vainqueur du match 73 - Vainqueur du match 75
23h - Huitième de finale : Vainqueur du match 74 - Vainqueur du match 77

Dimanche 5 juillet

22h - Huitième de finale : Vainqueur du match 76 - Vainqueur du match 78

Lundi 6 juillet

2h - Huitième de finale : Vainqueur du match 79 - Vainqueur du match 80
21h - Huitième de finale : Vainqueur du match 83 - Vainqueur du match 84 

Mardi 7 juillet

2h - Huitième de finale : Vainqueur du match 81 - Vainqueur du match 82
18h - Huitième de finale : Vainqueur du match 86 - Vainqueur du match 88
22h - Huitième de finale : Vainqueur du match 85 - Vainqueur du match 87

Jeudi 9 juillet

22h - Quart de finale : Vainqueur du match 89 - Vainqueur du match 90

Vendredi 10 juillet

21h - Quart de finale : Vainqueur du match 93 - Vainqueur du match 94

Samedi 11 juillet

23h - Quart de finale : Vainqueur du match 91 - Vainqueur du match 92

Dimanche 12 juillet

3h - Quart de finale : Vainqueur du match 95 - Vainqueur du match 96 

Mardi 14 juillet

21h - Demi-finale : Vainqueur du match 97 - Vainqueur du match 98

Mercredi 15 juillet

21h - Demi-finale : Vainqueur du match 99 - Vainqueur du match 100

Samedi 18 juillet

23h : Match pour la 3e place : Perdant du match 101 - Perdant du match 102

Dimanche 19 juillet

21h : Finale 

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