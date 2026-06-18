Coupe du monde 2026 : pourquoi Neymar est-il encore forfait avec le Brésil pour le match contre Haïti ?

Déjà absent lors du premier match contre le Maroc (1-1), Neymar est encore forfait pour le 2e match du Brésil à la Coupe du monde 2026 contre Haïti.

Il faudra encore patienter avant de le voir en action. Déjà absent lors du premier match contre le Maroc (1-1), Neymar (34 ans) est encore forfait pour le 2e match du Brésil à la Coupe du monde 2026, samedi (2h30), contre Haïti. Le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao (79 buts) ne fera même pas le voyage avec ses coéquipiers jusqu’à Philadelphie.

Dans le groupe contre l'Ecosse ?

L’attaquant vedette de la Seleçao, qui n’a plus porté le maillot de son pays depuis octobre 2023, restera dans le New Jersey, où est établi le camp de base des Brésiliens, «afin de tirer le meilleur parti de la phase finale de son processus de récupération», a indiqué la Confédération brésilienne de football.

S’il s’est entraîné, mercredi, pour la première fois sur le terrain avec ses coéquipiers, Neymar n’est pas encore complètement rétabli de sa blessure musculaire au mollet droit contractée avec son club de Santos et le staff brésilien ne souhaitent pas précipiter son retour pour éviter une éventuelle rechute.

Il pourrait revenir dans le groupe brésilien à l’occasion de la dernière journée et la rencontre face l’Ecosse (25 juin). C’est donc sans lui que les hommes de Carlo Ancelotti vont tenter de lancer leur Mondial après la prestation décevante face au Maroc.