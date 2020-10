Pourquoi le café permet-il de rester éveillé ?

Dès que la fatigue se fait sentir, les amateurs de café ont l’habitude d'en consommer une petite tasse, pour se redonner un coup de fouet.

Un phénomène qui s’explique par la présence d'une molécule dans cette boisson, la caféine. Elle bloque les récepteurs de l’adénosine dans le cerveau, une substance produite naturellement qui a pour effet de ralentir l’activité nerveuse et donc de nous faire somnoler.

Au contraire, la caféine va stimuler l’hypophyse, une glande qui commande à notre corps de produire davantage d’adrénaline. Cette dernière est une hormone qui a pour effet d’augmenter notre activité cardiaque. Ce qui a pour résultat de stimuler momentanément notre organisme.

A noter que les cafés allongés ont plus d’effet revigorant que les courts, car ils mettent plus de temps à couler et contiennent donc davantage de caféine.