Pourquoi l’océan Pacifique a-t-il été appelé ainsi ?

Océan le plus vaste du monde, le «Pacifique» doit son nom à l’explorateur portugais Magellan (1480-1521).

Le navigateur l’a en effet baptisé ainsi en 1520, lors de son tour du monde, en raison du temps clément qui a accompagné tout son voyage sur ses eaux pendant un peu plus de trois mois, depuis le sud de l’Amérique jusqu’aux Philippines.

Pourtant, le Pacifique est un océan qui est balayé par de nombreuses tempêtes tropicales, notamment sous l’effet du phénomène climatique El Nino. Les zones de l’ouest et de l’est du Pacifique nord (Asie du sud-est et Hawaï et ouest du Mexique) sont même les plus actives du monde.

Avant sa traversée par Magellan, cet océan était appelé «mer du Sud», depuis sa découverte par le navigateur espagnol Vasco Nunez de Balboa (1475-1519). Ce dernier ne l’avait toutefois pas traversé.