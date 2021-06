Pourquoi les lions possèdent-ils une crinière ?

C’est le seul félin à arborer une crinière. Les lions mâles sont en effet dotés d’un ensemble de poils plus longs, situés le long de leur nuque.

Un trait qui se développe dès la puberté de l’animal et qui joue un vrai rôle dans sa capacité à se reproduire. En effet, cette touffe permet aux lionnes de les repérer facilement. Au cours de l’évolution de cette espèce, les mâles qui ont développé cet attribut se sont d’ailleurs naturellement imposés aux autres.

Plus la crinière est belle, plus le lion a de chances de trouver une partenaire sexuelle. Par ailleurs, lors des joutes entre mâles, ce sont souvent les lions à la parure la plus développée qui prennent le dessus, car une crinière longue et foncée est, de fait, signe de bonne santé et donc de puissance au combat. La taille de celle-ci dépend en effet de la bonne nutrition du lion, associée à une activité hormonale normale.