Euromillions : un Français remporte le jackpot de 163 millions d’euros

A l’occasion du vendredi du Black Friday, la FDJ avait mis en jeu un jackpot colossal de 163 millions d'euros. Un Français a remporté le pactole.

C’est certainement ce soir qu’il fallait se décider à jouer. Et pour cause, un Français vient d'empocher la jolie somme de 163 millions d’euros. L'heureux élu avait joué les numéros suivants : 1, 20, 41, 42, 50 et les deux étoiles, le 3 et le 7.

Les Français sont en veine, alors qu'une jeune polynésienne avait gagné plus de 220 millions d'euros le mois dernier.

Le nouveau gagnant n'est pas encore connu, mais il dispose à présent de 60 jours pour récupérer son chèque, auprès de la Française des Jeux (FDJ).

Dévoilé chaque mardi et vendredi sur TF1, le tirage a eu lieu ce soir à 21h10. Les résultats sont également accessibles en ligne sur le site de la FDJ.