Le vin bleu, nouvelle star de l'été

Dans les restaurants du Sud de la France, un vin d'un genre nouveau vient de faire son apparition. Sa couleur est turquoise et les vacanciers en raffolent.

Boire du vin de la même couleur que la mer, c'est maintenant possible. Dans l'Hérault par exemple, le vin bleu est la nouvelle coqueluche du bord de plage, et il intrigue plus d'un consommateur.

Cette étonnante couleur est en fait obtenue grâce à la peau de raisin rouge dans lequel le vin macère. Il s'en dégage un pigment naturel, l'anthocyane, qui lui donne cette teinte turquoise si particulière.

L'inventeur a encore du mal à réaliser le succès de son produit. L'entreprise espère vendre 600.000 bouteilles dans les deux prochains mois.

Ce vin bleu ne fait pourtant pas l'unanimité, notamment parmi les experts, perplexes. Et en 2016, une start-up espagnole avait elle aussi lancé une gamme de vins bleu saphhire, sans succès. A voir si celui de ce nouveau vin bleu dure dans le temps.