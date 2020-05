«Corona Minus» : la chanson d'Aldebert sur les gestes barrières pour les écoliers

En cette première journée de déconfinement, Aldebert a lancé la chanson qui devrait être reprise dans toutes les écoles. Le chanteur a imaginé le titre «Corona Minus» dans lequel il explique en musique les gestes barrières aux enfants.

«Avis à tous les Terriens, le Corona Minus, un tout petit, mais très dangereux virus extraterrestre, en provenance de Vénus, s’est posé sur la Terre. Et c’est à nous, petits et grands super-héros du quotidien, de nous défendre pour l’éliminer», annonce Aldebert au début du morceau.

«Pendant le confinement, j'ai eu pas mal de demandes sur mes messageries pour une chanson de prévention, et France Télévisions me l'a demandé aussi, détaille-t-il. Au début, je n'étais pas hyper chaud, ce n'est pas évident et pas le sujet le plus glamour. Puis j'ai trouvé cette idée décalée d'un virus qui vient d'une autre planète, pour que le morceau ne soit pas glauque, donne la pêche et incite à se protéger en vue du retour à l'école, pour que ce ne soit pas le bazar», explique le chanteur à l'AFP.

S’il détaille les gestes barrières à respecter comme tousser dans son coude ou ne pas faire la bise à l’un de ses camarades, Aldebert distille aussi quelques conseils comme celui «en récré, (…) d’éviter les disputes».

Pour tester la pertinence de son message, le chanteur avait sous la main un public de choix avec ses trois enfants de 2, 4, 6 ans et demi. Et pour l'avis scientifique ? Sa femme qui est médecin généraliste.

Un clip participatif avec des chorés «fofolles»

Pour réaliser le clip, Aldebert a demandé à son jeune public et les familles de se filmer en train de faire les gestes barrière dans «des chorés fofolles». Les vidéos sont à envoyer jusqu’à ce jeudi sur le site dédié. La vidéo collaborative sera ensuite diffusée sur l'ensemble des antennes du groupe France Télévisions - associé au dispositif «Nation Apprenante» - à partir du 22 mai.

Disponible sur france.tv, Lumni, Okoo ainsi que sur toutes les plates-formes de streaming et YouTube, tous les revenus et les droits d'auteurs de cette chanson seront reversés à l'association Emmaüs Connect. Le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse, le ministère de la Culture et Sony Music sont également partenaires du projet.