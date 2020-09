Vidéo : découvrez la bande-annonce du film d'animation «Les Croods 2 : une nouvelle ère»

Sept ans après le premier volet, les Croods reviennent dans de nouvelles aventures. Le film d’animation familial baptisé «Les Croods 2 : une nouvelle ère», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, sortira sur les écrans français le 2 décembre.

Les spectateurs avaient découvert cette famille de Néandertal imaginée par Dreamworks en 2013. Tous ses membres étaient partis sur des terres inconnues pour retrouver un toit après la disparition de leur caverne et avaient croisé des créatures fantastiques. Ce long-métrage a été un succès au box-office, récoltant plus de 500 millions de dollars dans le monde.

Pour cette suite, c’est le réalisateur Joel Crawford qui est aux commandes, succédant à Chris Sanders et Kirk de Micco. Les Croods vont se retrouver face à une famille plus moderne, Les Bettermans. Eux ont des cabanes dans les arbres, savent utiliser l’eau pour se nourrir, et sont en avance sur l’échelle de l’évolution.

Côté doublage, on retrouvera Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone et Catherine Keener dans la version originale. Le public français pourra quant à lui apprécier les voix d’Antoine et Emma de Caunes.