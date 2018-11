«La Ballade de Buster Scruggs», le nouveau film des frères Coen à découvrir sur Netflix

Huit ans après «True Grit», les frères Coen retrouvent le genre western avec «La Ballade de Buster Scruggs» à découvrir dès le 16 novembre sur Netflix.

Annoncé initialement en tant que série (elle aurait été leur première), le projet a finalement mué en un film d’anthologie de 132 minutes dont chacun des six volets est consacré à une histoire différente de l’Ouest américain. Des légendes revues et corrigées par les facétieux réalisateurs de «Fargo» qui ont misé sur un impressionnant casting.

"None heard it, but the lone rider's song carried far through crisp morning air. He was half a day's ride from Medicine Hat, a town of many saloons and no churches, many bad men, no sheriff." #TheBalladOfBusterScruggs pic.twitter.com/lHfcS7OW7C — The Ballad of Buster Scruggs (@balladofbuster) 7 novembre 2018

Tim Blake Nelson (le fameux Buster Scruggs, cowboy-crooner à la gâchette facile), mais aussi James Franco, Liam Neeson, Brendan Gleeson, Zoe Kazan ou encore Tom Waits incarnent ainsi les héros hauts en couleur de ce film à sketchs à l’humour caustique et à la violence sanglante sorti seulement dans deux salles américaines et récompensé à Venise par le prix du Meilleur scénario.

«Parce que Netflix, Amazon ou Google sont prêts à soutenir des projets boudés par les grands studios, les réalisateurs sont pris au piège : soit ils acceptent de se plier à un nouveau modèle de diffusion, soit ils courent le risque que leur film ne se fasse jamais. Nous avons choisi d'accepter les règles du jeu, et Netflix nous a laissé tourner en toute liberté » a confié Joël Coen au JDD. Assumant que le film ne soit visible que sur Netflix il a expliqué : «un film reste un film, quel que soit le support sur lequel il est diffusé. Le cinéma existe même sur un écran de smartphone. Mes premiers grands souvenirs ne datent pas d'une séance en salle, mais d'une soirée devant un écran de télé».

From Joel Coen & Ethan Coen comes six unforgettable tales of the Old West. See #TheBalladOfBusterScruggs in select theaters and on @Netflix this November. pic.twitter.com/LdGPPselSb — The Ballad of Buster Scruggs (@balladofbuster) 26 octobre 2018