Game of Thrones, saison 8 : Ce qu’il faut retenir de la bande annonce de l’épisode 4 (SPOILERS)

La bande annonce du quatrième épisode de la saison 8 de Game of Thrones annonce «la dernière guerre», cette fois face à l’armée de Cersei Lannister qui vient de recevoir le renfort de la Compagnie Dorée.

D’une durée de moins de trente secondes, cette bande annonce de l’épisode 4 de l’ultime saison 8 de Game of Thrones donne un avant-goût de ce qui nous attend après la bataille historique face au Roi de la Nuit.

Cersei Lannister est prête

Grâce au soutien financier de la Banque de Fer, Cersei Lannister a pu recruter les 20.000 soldats de la Compagnie Dorée, une armée de mercenaires dirigée par Harry Strickland, pour assurer son emprise sur le trône du Royaume des Sept Couronnes. Dans la bande annonce, elle transpire de confiance aux côtés d’Euron Greyjoy quand elle voit se déployer sous ses yeux ces soldats prêts à combattre pour elle.

L’oncle de Theon et Yara Greyjoy possède également une puissante armada capable de dominer la bataille en mer. Cersei Lannister sera probablement rapidement informée de la victoire face au Roi de la Nuit, et des nombreuses pertes subies. Ce qui ne peut que renforcer son optimisme.

Les dragons sont sains et saufs… Ghost aussi

Pour ceux qui avaient un doute sur la bonne santé des dragons de Jon Snow et Daenerys Targaryen, soyez rassurés. S’ils ont probablement été blessés pendant la bataille – notamment Drogon qui a été attaqué par plusieurs zombies avant de s’enfuir à tire d’ailes – Drogon et Rhaegal sont en vie. Et prêts à combattre.

Une présence qui permet aux survivants d’envisager la prochaine bataille face aux forces de Cersei Lannister avec un peu plus de sérénité. Car aucune armée n’est en mesure de faire face à deux dragons adultes. Attention toutefois, car Qyburn, le mestre devenu la Main de la reine, a mis au point des arbalètes géantes en prévision d’un potentiel affrontement face à Daenerys Targaryen. Et plusieurs ont pu être fabriquées depuis. Aussi, Ghost, le loup blanc de Jon Snow qui a participé à l’assaut aux côtés des Dothrakis lors de l’épisode 3 et qui n’a pas été revu après cela (et ce fut une débacle), apparaît bien dans les photos du quatrième. Ouf !

Daenerys Targaryen, nouvelle coqueluche des Nordiens

Froidement accueillie à Winterfell, Daenerys Targaryen semble avoir marqué des points auprès de la population et des nobles de la région. On la voit festoyer, probablement au moment de fêter la colossale victoire sur le Roi de la Nuit et son armée. Petit bémol toutefois, Sansa Stark ne semble pas particulièrement réjouie dans les quelques plans où elle apparaît dans la bande annonce. Vient-elle d’apprendre la vérité sur les origines de Jon Snow ? Ou est-ce de la jalousie envers Daenerys ? Ou totalement autre chose ?

Une bataille navale à l’horizon ?

On paerçoit la flotte de Daenerys avec les voiles marquées du sceau de la Maison Targaryen. Un affrontement avec la flotte d’Euron Greyjoy pourrait être à prévoir. Mais peut-être pas dès ce quatrième épisode qui devrait, probablement, permettre de planter le décor avant la seconde grande bataille de la saison 8. Une petite pause bienvenue après ce qu’on vient de vivre.