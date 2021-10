Une manifestante s’incruste sur le podium du défilé Vuitton

Une militante pour l’environnement a perturbé le défilé de mode Louis Vuitton à Paris ce mardi 5 octobre. Elle a fait irruption sur le podium, au milieu des mannequins, avec un message dénonçant l'impact de la consommation excessive sur la planète.

Sa banderole affichait le slogan «Surconsommation = extinction» et les logos de Youth for Climate, des Amis de la Terre France et d’Extinction Rebellion. La manifestante a été plaquée au sol par la sécurité avant d'être évacuée.

Cette action était soutenue par une trentaine de militants de ces trois mouvements, dont deux ont été interpellés, selon leur communiqué.

Les militants exigent du gouvernement d'imposer «une réduction immédiate des niveaux de production dans le secteur alors que 42 vêtements par habitant ont été commercialisés en France en 2019», selon la même source.

Interrogée par l'AFP, la maison Louis Vuitton n'a pas réagi dans l'immédiat.