Le Nobel de physique accordé à deux experts du climat et à un théoricien italien

Pour la première fois depuis 1995, un Nobel scientifique est accordé à des recherches liées au changement climatique.

L'Américano-japonais Syukuro Manabe et l'Allemand Klaus Hasselmann ont reçu le Nobel de physique «pour la modélisation physique du climat de la Terre» et «pour avoir quantifié la variabilité et prédit de façon fiable le réchauffement climatique», a justifié le jury. Le théoricien italien Giorgio Parisi a lui aussi été récompensé.

Plus précisément, Syukuro Manabe, 90 ans, a été salué pour ses travaux sur l'effet de serre publiés dans les années 60. Il est parvenu à démontrer que le niveau de CO2 dans l'atmosphère correspondait à une hausse des températures terrestres. Quant à Klaus Hasselmann, 89 ans, il a reçu le prix pour avoir dressé des modèles climatiques extrêmement fiables.

La deuxième partie du prix revient à Giorgio Parisi. Les travaux de cet Italien de 73 ans figurent parmi «les contributions les plus importantes» à la théorie des systèmes complexes. Le Nobel lui est donc octroyé pour «la découverte de l'interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l'échelle atomique à l'échelle planète», détaille le jury.

Les trois hommes se partageront la récompense de 10 millions de couronnes suédoises, soit environ 990.000 euros. L'année dernière, le Nobel de physique avait été attribué au Britannique Roger Penrose, à l'Allemand Reinhard Genzel et à l'Américaine Andrea Ghez pour leurs recherches sur les trous noirs.