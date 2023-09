Colmar : des poissons retrouvés morts après une action d'Extinction Rebellion

Des militants de l'association écologiste Extinction Rebellion ont versé un colorant dans les eaux de la «petite Venise» de Colmar pour dénoncer l'enfouissement de déchets toxiques dans la région. Une action qui pourrait avoir provoqué la mort de nombreux poissons, même si le produit est censé être inoffensif.

Une action coup de poing qui tourne mal. Alors que des militants d'Extinction Rebellion ont versé un colorant vert fluo dans les eaux de Colmar afin de protester contre l'enfouissement de plus de 42.000 tonnes de déchets toxiques dans la région, de nombreux cadavres de poissons ont été retrouvés dans ces mêmes eaux après l'action des militants. Si les écologistes se défendent en confirmant que le produit est inoffensif pour les poissons, le maire de la ville regrette quant à lui des méthodes «inadmissibles et irresponsables».

«On me dit que ce n'est pas toxique et je veux bien le croire, mais cela a quand même une influence sur l'environnement et le comportement des poissons. C'est irresponsable de mettre du colorant dans une petite rivière phréatique. Pour ma part, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement de l'eau, ici autour de Colmar», a martelé le maire LR de la ville, Éric Straumann.

La cause exacte de la mortalité pas encore déterminée

Et pour cause, les militants ont déversé de la fluorescéine, un colorant vert fluo censé être inoffensif, mais qui pourrait bien avoir un lien avec les nombreux cadavres de poissons retrouvés flottant à la surface de la rivière.

Si, à ce stade, la cause de cette soudaine mortalité n'a toutefois pas encore été déterminée, plusieurs hypothèses sont évoquées : un possible surdosage du produit, ou encore une hausse de la température de l'eau due à cette inattendue coloration verte.

Pour justifier leur action, les militants d'Extinction Rebellion ont posté un communiqué pour dénoncer l'enfouissement de 42.000 tonnes de déchets toxiques, dont de l'amiante, de l'arsenic et du cyanure sous la plus grande nappe phréatique d'Europe.