«Je n'ai pas su te protéger des méchants» : l'émotion de la mère de Maëlys au procès Lelandais

A la barre, les premiers mots de Jennifer De Araujo ont été pour sa fille, Maëlys : «Mon poussin, mon rayon de soleil, si j'avais su que c'était la dernière fois que je te serrais dans mes bras, je ne t'aurais jamais lâchée». Ce lundi 7 février, la mère de la petite-fille est revenue sur son calvaire, lors d'une nouvelle journée du procès de Nordahl Lelandais.

Ce dernier est accusé d'avoir tué la petite Maëlys, 8 ans à l'époque, disparue le 27 août 2017 lors d'un mariage célébré à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Le corps de l'enfant n'avait été retrouvé que six mois plus tard. Ce jour-là, Jennifer De Araujo raconte avoir senti «le noeud» dans son ventre se défaire.

"Je n’ai pas su te protéger des méchants, et je me sens coupable de ne pas t’avoir plus surveillée ce jour là. Cette culpabilité sera ancrée en moi jusqu’à la fin de mes jours. Tu es ma petite héroïne, tu laisseras une trace indélébile dans le coeur des français" #Maelys

— Noémie Schulz (@noemieschulz) February 7, 2022