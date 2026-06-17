Nord : un Tunisien sous OQTF condamné à 25 ans de prison pour viol avec torture ou actes de barbarie au préjudice d'une femme dans un hôtel de Roubaix

Accusé de viol avec tortures ou actes de barbarie commis en juillet 2022 à Roubaix, Aziz L., un Tunisien de 26 ans faisant l’objet d’une OQTF, a été condamné ce mercredi 17 juin à 25 ans de prison par la cour d’assises du Nord.

Après trois jours de procès, entamé lundi 15 juin, la cour d’assises du Nord a rendu son verdict ce mercredi 17 juin à l’encontre d’Aziz L., un Tunisien de 26 ans. Ce dernier, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui lui avait été notifiée le 17 août 2021, a finalement été condamné à 25 ans de prison.

Dans ce dossier, l’homme est en effet accusé de viol avec tortures ou actes de barbarie au préjudice d’une femme, prénommée Marie (le prénom a été changé). Les faits reprochés à cet individu de 26 ans s’étaient produits le 22 juillet 2022. Ce soir-là, aux alentours de 3h19 du matin, les policiers sont intervenus dans une chambre d’hôtel de Roubaix. Sur place, ils ont retrouvé la victime pétrifiée, assise dans la salle de bains, nue et ensanglantée.

Comme l’indiquent nos confrères du Parisien, la femme avait un foulard attaché autour du bras droit en guise de garrot. Quelques heures plus tard, Aziz L. est interpellé. Le calvaire de Marie a duré environ 1 heure et 44 minutes, au cours desquelles la victime a été battue, lacérée à coups de cutter, humiliée et violée à plusieurs reprises dans la chambre d’hôtel qu’elle occupait.

«Je te tue, je te mets dans un sac-poubelle et je pars»

Selon son récit, Aziz L. se serait présenté à la porte de sa chambre en déclarant : «Sécurité». Sans méfiance, Marie aurait alors ouvert la porte et l’homme serait parvenu à pénétrer à l’intérieur de la chambre. Alors que son agresseur lui aurait agrippé le cou, la jeune femme se serait défendue, recevant en retour des coups de cutter et des coups de poings au visage. «Je te tue, je te mets dans un sac-poubelle et je pars», aurait dit l’accusé lors de l’agression en tentant d’arracher la robe de sa victime. Au total, Marie aurait été violée à quatre reprises. L'homme avait ensuite pris la fuite après les faits.

Mais comment l’accusé a-t-il pu être identifié rapidement par les policiers ? En réalité, l’ADN de cet homme était connu, le Tunisien ayant été accusé de tentative de viol, commise le 16 août 2020, dans le tunnel piéton de la gare de Toulon, dans le Var. Dans ce dossier, l’individu a complètement nié les faits qui lui sont reprochés, indiquant n’avoir jamais mis les pieds dans cette ville du sud de la France.

Au cours du procès, 30 ans de prison avaient été requis contre l'accusé. Outre les 25 ans de prison prononcés à son encontre, Aziz L. a également écopé d'une interdiction définitive du territoire français. D’après Me Blandine Lejeune, avocate de la victime et interrogée par CNEWS, la peine prononcée par la cour d’assises du Nord est «à la hauteur de la gravité des actes subies» par sa cliente.