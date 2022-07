Lyon : victime de harcèlement de rue, Natacha témoigne

De retour dans sa ville natale, Natacha a assisté jeudi 30 juin à Lyon au harcèlement d’une passante dans la rue. En colère, elle a décidé de filmer la scène et d’intervenir pour stopper l’individu sans se douter de la suite des événements. Ce lundi, elle témoigne pour CNEWS.

«Tu dors où ce soir ?». Natacha, une Réunionnaise de 29 ans s'est exprimée ce lundi sur l'antenne de CNEWS pour témoigner du harcèlement dont elle a fait l'objet, jeudi, dans le secteur de la place Bellecour à Lyon (Rhône-Alpes).

Sur une vidéo que cette jeune femme a elle-même filmé et posté sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un jeune homme dans un état second essayer de la frapper.

C'est en voulant s'interposer entre le jeune homme et une autre victime qu'elle a elle-même été prise à partie. «Il s'en est ensuite pris à moi et m'a traité», raconte Natacha, qui estime que l'agresseur était un mineur solitaire.

Pour une prise de conscience

Natacha, aidée de passants, a tenté de raisonner le jeune homme avant d'appeler les forces de l'ordre. Mais ces derniers ne sont jamais venus. «Il aurait pu avoir une arme blanche et planter toute la rue», explique-t-elle. D'ailleurs, elle a indiqué que ces derniers ont juste pris une description physique de l'agresseur et que la vidéo ne les intéressait pas.

Pour Natacha, le visage de Lyon a changé et le harcèlement de rue est de plus en plus visible. Cela est même devenu un combat de tous les jours pour la jeune femme de 29 ans. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo, «il y a au moins une réelle prise de conscience», se félicite-t-elle.