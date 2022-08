Saint-Denis : une rixe éclate en pleine rue entre deux bandes rivales

Plusieurs dizaines de personnes se sont battues lors d'une violente rixe survenue à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), lundi soir aux alentours de 21 heures, non loin d'un arrêt de tramway.

Une scène d'une extrême violence. Une cinquantaine d'individus se sont affronté ce lundi à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en début de soirée. Au total, six personnes ont été interpellées.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir des dizaines d'individus s'affronter à coup de barre de fer et de planches cloutées, non loin d'un arrêt de tramway où se trouvaient notamment des familles.

Bataille entre Égyptiens et Algériens à Saint-Denis. Tout va bien. pic.twitter.com/92uYOSL9rM — Cécile Scheffen (@ScheffenC) August 9, 2022

Six personnes interpellées

Selon le secrétaire régional Alliance Police nationale 93, Gregory Goupil, «on a une population clandestine sur le secteur qui s'adonne à des petits larcins vendus sous le manteau donc elle s'approprie des secteurs». Ainsi, «on se retrouve malheureusement face à des bandes organisées qui défendent alors leur territoire», ajoute-t-il.

Au total, six personnes ont été interpellées, dont une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Tandis que les cinq autres ont eu un rappel à la loi.