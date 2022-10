Maine-et-Loire : plusieurs cyclistes touchés par un tir de chasseur

Un groupe de cyclistes a été victime de tir de plombs de la part d’un chasseur qui tentait d’abattre dans un champ une perdrix dimanche à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire).

En pleine partie de chasse, un chasseur a tiré sur plusieurs cyclistes dimanche à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire) qu'il avait pourtant croisé quelques secondes plus tôt. Trois d'entre eux ont été touchés, dont l'un aux côtes.

La scène a été filmée par l'un des cyclistes et mise en ligne sur les réseaux sociaux. Sur les images diffusées, on voit les victimes allant s'expliquer avec le chasseur, un homme d'un certain âge. Ce dernier semble minimiser dans un premier temps les faits.

Les cyclistes ont décidé de porter plainte. «C'est inadmissible, il n'avait pas à tirer en direction de la route, c'est la règle de base», a réagi sur CNEWS Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs.

D'après l'Office français de la biodiversité, 90 accidents de chasse (blessures corporelles liées à l'utilisation d'une arme de chasse) sont survenus pendant la saison 2021/2022, contre 80 la saison précédente. Parmi eux, huit accidents mortels, dont deux ont concerné des victimes non-chasseurs.

Le gouvernement a annoncé mardi une «feuille de route pour améliorer et garantir la sécurité à la chasse», envisageant notamment d'instaurer un délit d'alcoolémie ou dans certaines régions des demi-journées sans chasse.