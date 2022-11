«Je vais vous décrocher la tête» : menacé par un parent d’élève, ce professeur témoigne

En Seine-Maritime, un professeur est sous protection fonctionnelle depuis des menaces exprimées à son encontre par un parent d’élève. La rectrice a condamné l’incident et une équipe mobile de sécurité est, depuis, en place dans le lycée situé près de Rouen.

Une affaire prise au sérieux par le rectorat. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs au lycée Val-de-Seine, au Grand-Quevilly, un enseignant de mathématiques a été menacé de mort par le père d'un de ses élèves. «Qu'est-ce que vous avez contre ma fille ? Si vous continuez comme ça, je vais vous décrocher la tête», a raconté le professeur, encore sous le choc, au micro de CNEWS.

Inquiet, le professeur est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation : «je me sens en danger, car si je retourne au lycée, quelqu'un pourrait me suivre et savoir où j'habite». Il regrette par ailleurs que la mentalité aujourd'hui des élèves ait changé.

A l'origine de ces menaces : un désaccord concernant le placement de sa fille dans la salle de classe et jugé trop éloigné du tableau selon lui.

Interrogée, elle nie catégoriquement les propos qui auraient été proférés par son père.

De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République et une équipe mobile est actuellement déployée dans l'établissement.