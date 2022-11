Rennes : les habitants du quartier témoignent après l’agression d’un résident par deux dealers

Après l’agression au couteau commis par deux dealers à l’encontre de l’un des résidents d’un quartier au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) ce mardi, les résidents ont confié ce vendredi leur peur quotidienne depuis l’installation des trafiquants.

Des témoignages qui mettent en perspective l’agression à l’arme blanche. Interrogés ce vendredi après l’agression au couteau subie par un homme de 54 ans habitant dans leur quartier au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), les résidents ont fait part de leurs préoccupations quotidiennes.

Le trafic a repris après l’agression et la peur règne chez les habitants de la résidence. «On évite de regarder les gens et on n’a même plus envie de sortir en fin de compte» a expliqué un résident sur CNEWS. Une autre locataire a abondé en ce sens : «on ne s’occupe pas de ce qu’il se passe dehors pour ne pas avoir de problèmes».

Une commerçante du quartier a même retiré ses bagues pour parler face à notre caméra. «Ils sont tous très courtois avec toi, très gentil et on n’a aucun souci. Il ne faut pas se mêler de leurs affaires», a affirmé cette dernière.

«Les dealers rentrent dans les tours, ils y squattent, ils y pissent, ils y dorment… On essaie de ne pas trop regarder ce qu’ils font, on ne baisse pas les yeux mais c’est devenu normal», a assuré une habitante du quartier, sous couvert d’anonymat, sur CNEWS.

Le bailleur social, qui a refusé de recevoir nos journalistes, s’est dit «conscient des difficultés. Il «travaille à des solutions», mais indique que «certains habitants sont complices» des trafiquants.

Pour rappel, la victime a reçu plusieurs coups de couteau au thorax et à la gorge après avoir tenté de déloger deux dealers en bas de son immeuble. Ce dernier a pu rejoindre son domicile au septième étage, avant de contacter la police et d’être pris en charge par les secours. Il est désormais hors de danger après son opération ce mercredi.

Une enquête criminelle pour tentative d’homicide volontaire a été ouverte.