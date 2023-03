Réforme des retraites : des pompiers visés par des tirs de mortier à Nantes

Des pompiers ont été visés par des tirs de mortier ce mercredi 22 mars à Nantes (Loire-Atl, alors qu’ils venaient éteindre un feu devant un lycée.

Des tirs de mortiers et des jets de projectiles en guise de bienvenue. Une brigade de la caserne de Saint-Herblain a été appelée, mercredi 22 mars, vers 8h, près du lycée Albert-Camus, dans le quartier Chantenay, à Nantes, pour une intervention de feu de poubelles. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des lycéens à bord d'un scooter, dans des conditions difficiles, selon France Bleu Loire Océan.

Aucun blessé n'a été déploré. Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a annoncé, de son côté, qu'il allait déposer plainte. Une enquête a été ouverte.

Des actes «inadmissibles»

Le président du Département et du SDIS, Michel Ménard, a fermement condamné l’agression : «J’apporte mon soutien aux sapeurs-pompiers qui viennent de subir une agression intolérable en marge d’une intervention». Et de poursuivre : «Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique sont quotidiennement engagés pour secourir et protéger nos concitoyens. Il est inacceptable qu’ils puissent être agressés lors de leurs interventions.»

Le préfet de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire, Fabrice Rigoulet-Roze, a également tenu à apporter son soutien aux pompiers dans un message publié sur Twitter : «Ces actes contre des professionnels qui nous portent assistance au quotidien sont inadmissibles.»

La veille, mardi 21 mars, 10 policiers avaient été blessés pendant la marche aux flambeaux organisée à Nantes. Certains soldats du feu avaient déjà reçu des pierres sur les mains ou avaient été visés par du mobilier.