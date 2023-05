Lyon : Un commerçant à bout après avoir été cambriolé cinq fois

À Lyon, le patron d’une entreprise de vente et de location de trottinettes électriques est à bout après avoir été cambriolé à cinq reprises en deux ans et demi.

Des cambriolages à répétition, mais aucune poursuite : c’est le calvaire que vit Anton Gisquet, patron d’une entreprise de vente et de location de trottinettes à Lyon. En deux ans et demi, sa boutique a été la cible de cinq cambriolages.

Le dernier en date s’est produit le week-end dernier, et le propriétaire du magasin a pu identifier l’auteur du vol, qui s’est introduit par le toit de l’immeuble pour dérober une trottinette, grâce aux caméras de vidéosurveillance.

Anton Gisquet a alors fourni les images aux forces de l’ordre, mais le suspect, pourtant connu des services de police, a été relâché au bout de quelques heures. «La police m’a demandé si j’avais des empreintes et si j’avais de l’ADN. Personnellement, non, je n’ai pas de kit scientifique. J’ai une belle vidéo, où on le voit parfaitement bien. Je pensais que cela serait suffisant, mais a priori ça ne l’est pas», a-t-il confié au micro de CNEWS, espérant que la police fasse le nécessaire pour appréhender les coupables.

Selon le jeune chef d’entreprise, son magasin a été cambriolé deux fois par cet individu. Au total, le préjudice des cinq vols dont il a été victime s’élève à près de 80.000 euros.