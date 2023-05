Coups de feu tirés dans le 19e arrondissement de Paris : la voiture des suspects retrouvée

La voiture des auteurs présumés d’une fusillade survenue dans le 19e arrondissement de Paris dans la soirée du mardi 30 mai a été retrouvée le lendemain matin avec à l’intérieur une arme de poing.

Alors qu’une fusillade a éclaté dans le 19e arrondissement de Paris ce mardi dans la soirée, ne faisant aucune victime, la voiture des auteurs présumés a été retrouvée ce mercredi matin. Une arme de poing, ainsi qu’une cagoule et des vêtements, ont été saisis à l’intérieur du véhicule.

D’après une source policière à CNEWS, le véhicule des auteurs présumés et les différents indices ont été plus précisément retrouvés dans un parking souterrain rue d'Aubervilliers.

Pour rappel, la fusillade a éclaté aux alentours de 21h ce mardi. Un important dispositif de police avait été mis en place pour sécuriser la rue Riquet, où les tirs avaient retentit sans faire de victime.

Une voiture criblée de balles

La scène avait alors crée un sentiment de panique dans le quartier, dont certains des riverains ont été des témoins directs : «J’ai entendu ce qui me semblait être des tirs de mortier ou des tirs d’artifice, des dizaines en rafale, puis un petit silence et deux, trois autres juste après. Environ 5-10 minutes après, j’ai vu plusieurs de véhicules de police arriver, donc je me suis dit qu’il se passait quelque chose», a déclaré Frédéric F., un habitant du quartier. Une voiture venait d’être prise pour cible.

Un autre, était dans son véhicule lorsque la fusillade a éclaté : «j'étais complètement choqué, je n’ai rien compris, je me suis baissé et j’ai fermé les fenêtres de la voiture et quand j’ai regardé vers ma gauche il y avait une personne armée qui tirait des coups de feu. Elle était cagoulée et vêtue de noir», a-t-il expliqué.

Le 2e district de la police judiciaire (2e DPJ) a été saisi pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et détention d’une arme de catégorie B (revolver, pistolet).