Essonne : un quadragénaire roué de coups par 4 personnes lors du vol de son scooter à Grigny

Mercredi 9 août, un quadragénaire a été passé à tabac par quatre individus à Grigny, en Essonne. Les agresseurs ont tenté de lui voter son scooter. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Les faits se sont produits ce mercredi 9 août aux alentours de 19h40. Quatre individus, à bord d’une moto et d’un scooter volés, ont roué de coups un homme âgé d’une quarantaine d’années à Grigny, près du quartier sensible de la Grande Borne, en Essonne.

Alors qu’elle surveillait déjà la zone, la police a pu intervenir très rapidement. En apercevant les forces de l’ordre, les malfrats ont tenté de prendre la fuite. L’un d’eux a chuté au cours de sa course faisant tomber son arme, qui s’est révélée être factice. Il a été interpellé par la police. Un autre individu âgé de 17 ans a été par la suite arrêté. Ils ont été tous les deux placés en garde à vue.

Alors qu’une enquête de flagrance a été ouverte pour «tentative de vol en bande organisée avec arme», cette agression «fait suite à trois agressions le matin même et deux vols à main armée de station-service», a indiqué à CNEWS Claude Corillo, secrétaire départemental Alliance Police 91.

De son côté, le délégué départemental SGP Police, Sébastien Faure, a estimé que cette agression s’est passée dans un secteur «privilégié des délinquants qui y œuvrent pour s’attaquer aux forces de l’ordre et commettre leurs méfaits».

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a rapidement réagi à ces faits sur X (anciennement Twitter). «À Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers et singulièrement dans cette affaire ceux de la Brigade anticriminalité (BAC) interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux», a-t-il écrit.

En 2016, ce carrefour était déjà au cœur de l’actualité. Des policiers avaient été pris pour cible par des cocktails molotov.