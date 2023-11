Bordeaux : un terrain de rugby squatté par des gens du voyage

Sur le site de la fac de Bordeaux à Talence, le terrain d'honneur du club de rugby a été occupé pendant deux mois par des centaines de caravanes appartenant à des gens du voyage. Leur départ a été un soulagement pour le président du club, mais de courte durée.

Un terrain saccagé. Après deux mois d'occupation illégale de leur terrain par les gens du voyage, le président du Rugby Bordeaux Étudiant Club, Éric Landau, et ses adhérents ont pensé pouvoir tourner la page. Malheureusement, de nouvelles caravanes sont venues s'installer, cette fois-ci sur le parking.

«Alors que l’on attendait notre nouveau club house, ils sont arrivés vendredi soir et ils se sont installés sur le parking et non plus sur le terrain qui est déjà abîmé mais sur le parking entre les deux terrains», a expliqué Éric Landau à CNEWS.

Les rugbymen et le club se sentent complètement dépassés par ces installations sauvages et par les dégradations, nombreuses, qui vont nécessiter d'importantes réparations.

La lenteur des démarches

«Ils nous ont rendu le site pollué avec des carcasses de voitures. Il faut refaire complètement le terrain puisqu’il est très abîmé. Il y a des excréments partout et puis on a eu une semaine de répit et là il y a déjà des caravanes qui sont installées et c’est vraiment démoralisant», a confié Julien Gauthier, enseignant à UF Staps de Bordeaux.

Les démarches d'expulsion sont longues et elles doivent être recommencées à chaque fois. Un parcours du combattant épuisant pour Éric Landau. «C’est la préfecture qui donne l’ordre aux forces de police pour pouvoir intervenir mais là on en est encore à faire des constats d’huissiers, à faire la procédure, c’est long», a-t-il expliqué.

Les gens du voyage auraient prévu de rester au moins jusqu’aux fêtes de fin d’année sur le site. Le président redoute de son côté qu’avec ces installations sauvages à répétition, le club ne puisse pas s’en remettre.