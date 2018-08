Le bateau de Christophe Colomb est au port

C'est un voyage dans le temps que nous vous proposons, en 1492 pour être précis.

Depuis ce mercredi 1er août, le Nao Santa Maria a fait escale à Port-Vendres. Son nom ne vous dit peut-être rien, c'est pourtant grâce à lui que Christophe Colomb a découvert l'Amérique.

Un navire qui est devenu historique et qui par chance se visite. Cette réplique a été construite en Espagne.

Sa construction a duré plus d'un an pour être le plus fidèle possible à l'original. Dans quelques mois, il effectuera la même traversé que Christophe Colomb, direction l'Amérique.