Les plages sans cigarettes, un phénomène qui se répand vite

Le label «Espace sans tabac» a été créé il y a plus de sept ans par la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, en France, de plus en plus de plages sont interdites aux fumeurs.

C'est le cas à La Ciotat, sur la plage de la Lumière. En 2011, la ville a été la première d'Europe à interdire les fumeurs sur l'une de ses plages.

Tout contrevenant risque une amende de trente-huit euros, mais selon le maire de la ville, l'interdiction serait plutôt bien respectée.

Un mégot jeté sur la plage met entre un et deux ans à se décomposer. Alors pour préserver l'environnement et réduire l'exposition au tabagisme passif, plusieurs communes ont décidé de suivre l'exemple de la Ciotat. A Sanary-sur-mer, la sensibilisation débute avec la distribution de cendriers de plages mais dès l'an prochain, toutes les plages seront non fumeurs.

Il existe aujourd'hui cinquante plages labellisées «Espace sans tabac». Le label promeut les espaces publics conviviaux et sains pour «dénormaliser» le tabagisme, responsable de 78.000 morts chaque année.