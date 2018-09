Transformer du plastique en carburant est désormais possible

L'association EartWake a dévoilé lundi 10 septembre à Antibes, le prototype d'une machine capable de transformer le plastique en carburant.

Cette machine a été inventée et développée par Christopher Costes. Son fonctionnement est très simple, il suffit de ramasser quelques déchets plastiques réduits en paillette et ensuite de les verser dans la machine. La machine va chauffer à 350 degrés le plastique et on obtient du diesel et de l'essence. Présentée par le comédien Samuel Le Bihan, la machine Chrysalis est capable de transformer un kilogramme de déchet plastique en 600g de diesel et 250g d'essence en 30 minutes.

Les carburants obtenus sont utilisables dans des moteurs de bateaux, de voitures ou de générateurs. L'objectif maintenant est de créer une machine plus grande d'ici quelques mois pour traiter 70 kilos de plastiques par heure afin de l'envoyer sur une zone polluée. Cette machine a été pensée pour lutter contre la pollution de la mer.