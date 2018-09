A Marseille, le Centre de conservation et de ressources du Mucem ouvre ses portes pendant les journées du patrimoine. On ne peut normalement le visiter que sur rendez-vous.

Plus d'un million d'objets et de documents y sont stockés, étudiés et conservés. Il est habituellement nécessaire de s'y rendre par petits groupes.

Pour les journées du patrimoine, les visiteurs s'annoncent nombreux.