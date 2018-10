Prix du gasoil qui grimpe : le ras-le-bol des automobilistes

À certaines pompes, le prix du litre de gasoil a dépassé celui du sans-plomb. Pour montrer leur mécontentement, les automobilistes ont décidé de bloquer le pays le 17 novembre prochain.

Une hausse due à la montée du prix du baril du pétrole mais pas que. Les taxes sur le carburant ont explosé ses dernières semaines. Ces taxes représentent aujourd’hui 60 % du prix d’un litre de gasoil. Une affaire pour l’Etat. Les automobilistes en colère ont lancé sur internet plusieurs pétitions qui récoltent chacune plusieurs milliers de signatures.

Un appel à bloquer les routes a été lancé le 17 novembre. Du côté du gouvernement et du Premier ministre, on assume, au nom de la transition écologique. Et le gouvernement ne s’arrête pas là. Pour le budget 2019, il prévoit encore une inflation des taxes de l’ordre de 6 centimes pour le diesel et de 3 centimes pour l’essence.