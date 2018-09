En 2019, le gazole sera presque aussi cher que l'essence

Dès le 1er janvier prochain, comme le prévoit le projet de loi de finances, les taxes augmenteront sur le diesel et l'essence. L'écart de prix entre les deux carburants se resserrera un peu plus.

«Il y a un rattrapage qui continue entre le diesel et l'essence», avait expliqué la ministre des Transports, Elisabeth Borne, la semaine dernière. Et en effet, cette tendance est confirmée par la hausse des taxes, qui sera de 6,5 centimes sur le diesel, et 2,9 centimes sur l'essence en 2019. L'écart entre les deux carburants sera d'environ 3 centimes par litre.

Dans deux ans, une nouvelle hausse est attendue : «la taxe va augmenter de 7 centimes [...] L'essence doit augmenter de 4 centimes», a expliqué la ministre des Transports. Cette année-là, en 2020, il est possible que les prix du diesel et de l'essence s'alignent.

En attendant, dès l'année prochaine, le carburant, deuxième poste de dépense des automobilistes après le logement, devrait donc coûter environ 240 euros de plus par an et par ménage. Actuellement, l'INSEE estime qu'un foyer y consacre un budget annuel d'environ 1.700 euros.