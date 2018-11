Jonathann Daval va être confronté à la famille de son épouse

Jonathann Daval va être pour la première fois confronté à la famille de sa femme le 7 décembre. L’homme qui a avoué le meurtre de son épouse est revenu sur ses aveux et accuse maintenant son beau-frère Grégory Gay.

Pour la première fois, vendredi 7 décembre, Jonathann Daval va se retrouver face à la famille d'Alexia. L’informaticien de 34 ans avait, en janvier dernier, avoué le meurtre de son épouse, dont le corps avait été retrouvé, carbonisé, trois mois plus tôt, non loin de leur domicile. Le 7 décembre, le mari sera donc confronté à ses beaux-parents mais aussi à la sœur d’Alexia et à son beau-frère Grégory Gay. Un acte d’instruction utile, qui pourrait se révéler décisif.

En effet, le mari d’Alexia Daval avait évoqué «un pacte secret» conclu par la famille pour dissimuler les faits. Il s’agit d’accusations vécues comme une provocation par le beau-frère d’Alexia Daval. Avant cet affrontement avec la famille de son épouse, Jonathann Daval sera de nouveau interrogé par le magistrat instructeur au tribunal de Besançon, jeudi 29 novembre. Jonathann Daval encourt aujourd’hui la réclusion criminelle à perpétuité. Il est pour le moment toujours incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon.