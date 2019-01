French Fab Tour : la tournée de l'industrie pour l'emploi

La tournée du French Fab Tour était hier à Cholet, dans les Pays-de-la-Loire. CNEWS est partenaire de cette tournée qui va traverser 60 villes en France pour montrer que l’Industrie crée des emplois.

L’industrie française recrute au niveau local, comme Michelin à Cholet, où 200 postes sont à pourvoir. Dans la région Pays-de-la-Loire, la moitié des jobs proposés concernent le secteur industriel : soudeurs, chaudronniers, ouvriers non qualifiés, avec un besoin grandissant de techniciens de maintenance, chefs de projet… également dans l’industrie agroalimentaire.





Or la part de difficulté pour recruter est passée de 41 à 48 % en un an en raison du manque de formation des candidats. Ainsi, Pole Emploi Pays-de-la-Loire propose des jobs avec 800 heures de formation et à la clef un premier contrat de six mois minimum. Au total : 45.000 postes sont à pourvoir tout de suite, dans l’industrie, dans toute la France selon BPI France.