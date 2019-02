Des «holovans» de La France Insoumise dans les Alpes-Maritimes

« Ce n'est pas un vrai meeting, mais on ne passe pas inaperçus ! » : dans les Alpes-Maritimes, Roselyne Grac étrenne mercredi un des «holovans» de La France Insoumise, qui vont sillonner les petites villes avant les européennes pour diffuser le message des candidats du parti – « présents » sous forme d'hologrammes.

Au premier jour de son périple, dans deux communes perchées des Alpes-Maritimes, Sospel et L'Escarène, la foule est loin d'être au rendez-vous et la sono du camion à l'habillage futuriste, siglé « Le peuple aux commandes », résonne encore un peu dans le vide.

Roselyne n'est pas découragée pour autant : à ses yeux, le plus important tient dans « cette volonté de toucher la France dans toute sa diversité » et de mettre en avant des têtes de liste au profil rajeuni et varié.

« Vous avez vu la moyenne d'âge et les catégories socio-professionnelles qu'on présente ?! », dit-elle, en brandissant un tract pris dans la pile qu'elle a posée sur une table, à côté d'un gâteau et d'un thermos de café. A ses pieds, l'attirail habituel de campagne s'entasse dans des cabas, un livre de Jean-Luc Mélenchon, un programme, de l'adhésif, des gobelets.