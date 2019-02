Gilets jaunes : les commerçants de Bordeaux à bout

Après 13 samedi de mobilisation des gilets jaunes, les commerçants de Bordeaux sont à bout, épuisés, inquiets pour l'avenir de leur commerce.

Ils ont du mal à croire en une éclaircie.Tous affichent un chiffre d'affaires en baisse de 30 à 50 %, notamment en raison des fermetures et de la fuite des clients. Ajoutez à cela les vitrines cassées et maintenant les tags, et vous obtenez une situation invivable pour les commerçants.