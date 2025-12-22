Colère des agriculteurs : voici les principales routes bloquées en France

Les protestations contre les abattages de bovins massifs se poursuivent chez les agriculteurs, en particulier dans le quart sud-ouest de la France. Pour s'opposer à la politique du gouvernement, ils bloquent de nombreuses routes ce lundi.

La mobilisation faiblit légèrement mais se poursuit chez les agriculteurs français. Ces derniers protestent contre la volonté du gouvernement d’abattre les élevages de bovins, en prévision des cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

Ces abattages visent à réduire la maladie au plus vite afin de permettre des exportations de viande, mais les compensations financières données aux agriculteurs pour leurs bêtes ne suffisent pas à les convaincre.

Ainsi, plusieurs centaines de personnes ont prévu de multiplier les actions et notamment de poursuivre les blocages des routes.

De grands blocages dans le Sud-Ouest

À l'instar de dimanche, l’A63 qui relie Bayonne à Bordeaux le long de la côte Atlantique restera fermée entre deux sorties : la sortie 23 à Marcheprime et la 25 à Cestas. Cela représente un tronçon d’environ 17 kilomètres et dans les deux sens.

Autre autoroute touchée, l’A64 entre Toulouse et Bayonne est fermée sur 180 km entre Briscous dans les Pyrénées-Atlantiques (sortie 3) et Montréjeau en Haute-Garonne (sortie 17), toujours dans les deux sens. Les entrées et les sorties sont impossibles.

L’A64 est aussi touchée autour de la jonction avec l’A65, vers Garlin (sortie 8) en direction de Pau, et jusqu’à Thèze (sortie 9) dans la direction de Bordeaux.

Outre les autoroutes, la RN88 est fermée dans les deux sens à Albi, d'après Bison Futé. Les autorités ont mis en place des déviations.

Sur l’A75, entre le Cantal et l’Aveyron, plusieurs portions sont fermées entre Saint-Flour et Lodève. La sortie 29 est obligatoire en direction de Montpellier. Les voitures devront prendre le réseau secondaire. Les chauffeurs de poids lourds seront également obligés de faire demi-tour jusqu’à Clermont-Ferrand.

De son côté, la Confédération paysanne a annoncé lever le blocage qui durait depuis dix jours sur la RN20 vers Tarascon-sur-Ariège, tout en prévenant «ne rien lâcher».

Dans le Nord, plusieurs dizaines d’agriculteurs ont bloqué l’autoroute A2 à la frontière franco-belge avec des ballots de paille. Ce lundi matin, la circulation était toujours fermée dans le sens Mons-Valenciennes, mais pas vers la Belgique.

Pendant ce temps, la vaccination des troupeaux se poursuit. L’objectif est de vacciner 750.000 bovins dans dix départements du sud-ouest d’ici à un mois.