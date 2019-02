Vosges : des vacances au ski économiques

Alors que les écoliers de la zone B s’apprêtent à entamer leur deuxième semaine de vacances, les stations de ski font le plein avant l’arrivée des vacanciers de la zone A ce week-end.

Les Parisiens, eux, sont attendus dix jours plus tard. Le climat favorable, ajouté à la qualité de la neige dans les massifs, attirent de plus en plus de touristes sur les pistes.

Dans ce domaine, les stations des Vosges, dont les tarifs défient toute concurrence, parviennent à tirer leur épingle du jeu.