Retour sur l'affaire du meurtre de Patricia Bouchon

Le procès du meurtre de Patricia Bouchon s’ouvre ce jeudi 14 mars aux Assises de Toulouse (Haute-Garonne). Retour sur l’affaire.

Le 14 février 2011 au petit matin, Patricia Bouchon a quitté son domicile à Bouloc (Haute-Garonne) pour faire son jogging quotidien et n’est jamais rentré. Le lendemain, les gendarmes ont découvert, sur le parcours de la joggeuse, d’importantes traces de sang, des cheveux arrachés mais aussi des baskets appartenant à la victime.

Un mois et demi plus tard, le corps de Patricia Bouchon a été retrouvé à 12km du lieu de l’agression. Il n’a pas été possible d’établir si la victime avait été violée ou non, mais l’autopsie a révélé qu'elle avait été violemment frappée au visage et qu’elle portait des traces de strangulation.

Laurent Dejean, principal suspect

Si l’enquête a piétiné pendant quelques années, au bout de quatre ans, le portrait-robot d’un suspect a été diffusé : celui d’un homme aperçu à quelques mètres de la joggeuse le jour de disparition dans une Clio de couleur claire.

A la suite de ce signalement, 24 personnes ont associé Laurent Dejean au véhicule. Agé de 39 ans aujourd’hui, l’homme, présenté comme psychotique, a été mis en examen pour homicide volontaire. Mais dans le dossier, les preuves directes manquent, le véhicule du suspect n’ayant jamais été retrouvé.