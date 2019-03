Angine : le test sera gratuit à partir de janvier 2020

En moins de dix minutes en pharmacie, un examen permet de déterminer si la maladie est virale ou bactérienne. Une pratique qui permet d'éviter de prendre des antibiotiques.

Car chaque année, 20 millions d'euros de prescriptions inutiles d'antibiotiques sont comptabilisés. Partant de ce constat, l'Etat veut rendre les tests en pharmacie entièrement gratuit.

Une entrée en vigueur est prévue pour janvier 2020.Le but est de désengorger les cabinets et de donner plus de pouvoir aux pharmaciens.